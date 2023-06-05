В Ростовской области в лесу нашли мумифицированный труп мужчины с тату самолета

Эксперты отметили, что смерть мужчины произошла давно, а потому следы разложения не позволяют установить его личность. По предварительной информации, мужчине от 30 до 40 лет, его рост составляет около 1,8 метра. Отличительными чертами неизвестного назвали две татуировки — изображение бумажного самолетика на предплечье и цветка мака с надписью «Топчи то зло» на правой стопе. Неизвестный был одет в темные бриджи.