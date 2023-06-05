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В Ростовской области в лесу нашли мумифицированный труп мужчины с тату самолета

5 июня 2023, 06:41
Фото: 25.mchs.gov.ru
В Ростовской области в лесу обнаружили останки неизвестного мужчины средних лет
В Ростовской области обнаружили труп мужчины среднего возраста со следами разложения, об этом рассказали донские СМИ.

Газета «Новость» сообщила, что накануне, 4 июня, в высокой траве в районе Чугунки [Прим. редакции — чугунолитейного завода] в Донецке обнаружили останки мужчины со следами разложения, затрудняющими идентификацию его личности.

Эксперты отметили, что смерть мужчины произошла давно, а потому следы разложения не позволяют установить его личность. По предварительной информации, мужчине от 30 до 40 лет, его рост составляет около 1,8 метра. Отличительными чертами неизвестного назвали две татуировки — изображение бумажного самолетика на предплечье и цветка мака с надписью «Топчи то зло» на правой стопе. Неизвестный был одет в темные бриджи.

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Источник издания уточняет, что пропавших в последнее время с аналогичными приметами не было, а потому полиции предстоит провести необходимые мероприятия для выяснения личности погибшего и обстоятельств его смерти.

Ранее в Ростовской области из реки выловили труп мужчины.

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