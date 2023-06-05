В Ростовской области в лесу нашли мумифицированный труп мужчины с тату самолета

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Газета «Новость» сообщила, что накануне, 4 июня, в высокой траве в районе Чугунки [Прим. редакции — чугунолитейного завода] в Донецке обнаружили останки мужчины со следами разложения, затрудняющими идентификацию его личности.
Эксперты отметили, что смерть мужчины произошла давно, а потому следы разложения не позволяют установить его личность. По предварительной информации, мужчине от 30 до 40 лет, его рост составляет около 1,8 метра. Отличительными чертами неизвестного назвали две татуировки — изображение бумажного самолетика на предплечье и цветка мака с надписью «Топчи то зло» на правой стопе. Неизвестный был одет в темные бриджи.
Источник издания уточняет, что пропавших в последнее время с аналогичными приметами не было, а потому полиции предстоит провести необходимые мероприятия для выяснения личности погибшего и обстоятельств его смерти.
Ранее в Ростовской области из реки выловили труп мужчины.