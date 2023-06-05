В Сети появились кадры нападения на полицейского в Морозовске 31 мая

Авторы канала утверждают, что мужчины, попавшие на видео, были ранее судимы за наркотики, причинение вреда здоровью и кражи. Что касается участкового, по их данным, у него якобы диагностировали сотрясения мозга, рваную рану затылка, перелом носа и гематому на нижней челюсти.