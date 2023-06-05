В Сети появились кадры нападения на полицейского в Морозовске 31 мая

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Telegram-канал «Че по Ростову» опубликовал кадр драки, снятый на камеры уличного видеонаблюдения, где видно двух мужчин, дерущихся на парковке.
Авторы канала рассказали, что драка произошла вечером 31 мая в Морозовске на улице Привокзальной, где участковый заметил мужчин, распивающих алкоголь прямо на улице перед магазином. 53-летний сотрудник полиции сделал мужчинам замечание, но те неожиданно разгорячились и набросились на него.
Сотрудник полиции, спасающийся от жестоких побоев, открыл стрельбу в воздух, однако злоумышленников удалось отогнать только после восьмого выстрела.
Авторы канала утверждают, что мужчины, попавшие на видео, были ранее судимы за наркотики, причинение вреда здоровью и кражи. Что касается участкового, по их данным, у него якобы диагностировали сотрясения мозга, рваную рану затылка, перелом носа и гематому на нижней челюсти.
Обращаем внимание, что хотя полиция подтвердила факт нападения, сотрудники пресс-службы не стали раскрывать подробности травм, полученных участковым, и имена злоумышленников. Данные будут уточняться.
В понедельник, 5 июня, СУ СК РФ по Ростовской области объявил, что по данному факту возбудили уголовное дело.