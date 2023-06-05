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В Таганроге упал беспилотник, а жители Ростова взбунтовались против новых трамваев

5 июня 2023, 15:06
Фото: Sasha Krotov/cc0/wikimedia.org
В Ростове выступают против трамваев и строят скоростные магистрали в Москву
Жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства скоростного трамвая, тем временем РЖД высокоскоростную магистраль из Ростова в Москву, а в Таганроге выясняют обстоятельства падения беспилотника.

Магистраль в Москву

В передаче «Картина мира» появилась информация о возведении высокоскоростной магистрали, соединяющей Ростов-на-Дону и Москву. Вопрос ее строительства сейчас изучают в РЖД.

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в компании давно задумываются о развитии железных дорог. Магистраль планируют построить не только из Москвы в Ростов, но и из Москвы в Казань.

Других деталей проекта в РЖД пока не сообщали.

Высокоскоростную магистраль хочет построить РЖД из Москвы в Ростов-на-Дону
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Падение беспилотника в Таганроге

В субботу, 3 июня, на окраине Таганрога упал беспилотник. Первыми об инциденте сообщили очевидцы. Позже падение БПЛА подтвердили и власти Ростовской области.

Они заявили, что дрон потерял управление и упал на пустыре, вдалеке от жилой застройки. Жертв и разрушений удалось избежать. На место прибыли сотрудники Минобороны России. Обстоятельства инцидента еще выясняются.

Местные жители же рассказали, что беспилотник, падая зацепил землю, пропахал ее и загорелся в траве. Чудом не пострадала находившаяся в полуметре от места падения машина одного из очевидцев.

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Против скоростного трамвая

Жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства скоростного трамвая в микрорайоне. Сейчас они собирают подписи для отмены проекта. Они обратили внимание, что в ходе строительства будут уничтожены несколько деревьев, также трамвайные пути помешают детям безопасно переходить дорогу.

Горожане предложили сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай заезжал в депо и ехал обратно.

Компания «Синара», занимающаяся возведением веток скоростного трамвая, заявила, что проект давно согласован со всеми инстанциями и ранее проходил общественные слушания. На них оснований для запрета строительства трамвайной ветки не нашлось, а значит, проект будет реализован.

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