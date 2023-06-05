Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В передаче «Картина мира» появилась информация о возведении высокоскоростной магистрали, соединяющей Ростов-на-Дону и Москву. Вопрос ее строительства сейчас изучают в РЖД.
Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в компании давно задумываются о развитии железных дорог. Магистраль планируют построить не только из Москвы в Ростов, но и из Москвы в Казань.
Других деталей проекта в РЖД пока не сообщали.
В субботу, 3 июня, на окраине Таганрога упал беспилотник. Первыми об инциденте сообщили очевидцы. Позже падение БПЛА подтвердили и власти Ростовской области.
Они заявили, что дрон потерял управление и упал на пустыре, вдалеке от жилой застройки. Жертв и разрушений удалось избежать. На место прибыли сотрудники Минобороны России. Обстоятельства инцидента еще выясняются.
Местные жители же рассказали, что беспилотник, падая зацепил землю, пропахал ее и загорелся в траве. Чудом не пострадала находившаяся в полуметре от места падения машина одного из очевидцев.
Жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства скоростного трамвая в микрорайоне. Сейчас они собирают подписи для отмены проекта. Они обратили внимание, что в ходе строительства будут уничтожены несколько деревьев, также трамвайные пути помешают детям безопасно переходить дорогу.
Горожане предложили сократить путь и проложить трамвайные пути с 339-й Стрелковой Дивизии напрямую до улицы Ткачева, чтобы трамвай заезжал в депо и ехал обратно.
Компания «Синара», занимающаяся возведением веток скоростного трамвая, заявила, что проект давно согласован со всеми инстанциями и ранее проходил общественные слушания. На них оснований для запрета строительства трамвайной ветки не нашлось, а значит, проект будет реализован.