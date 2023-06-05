В зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Портал Dondау со ссылкой на соцсети рассказал о гибели 28-летнего жителя Елизаветовки Дениса Половника. Мужчина участвовал в спецоперации и погиб во время выполнения боевой задачи от ранения. О гибели дончанина стало известно в субботу, 3 июня, через несколько дней Половнику должно было исполниться 29 лет.
Обращаем внимание, что Минобороны РФ или другие официальные источники не подтвердили данные о гибели молодого человека, информация уточняется.
Ранее в Ростовской области запустили программу переподготовки демобилизованных бойцов СВО, которые смогут освоить профессию преподавателя и работать в сфере дополнительного образования.