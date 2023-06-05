В зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник

Портал Dondау со ссылкой на соцсети рассказал о гибели 28-летнего жителя Елизаветовки Дениса Половника. Мужчина участвовал в спецоперации и погиб во время выполнения боевой задачи от ранения. О гибели дончанина стало известно в субботу, 3 июня, через несколько дней Половнику должно было исполниться 29 лет.