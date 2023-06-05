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В зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник

5 июня 2023, 06:21
Фото: mil.ru
В зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник

Житель Азовского района Денис Половник погиб во время спецоперации

В ходе спецоперации погиб житель Ростовской области из Азовского района Денис Половник, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на соцсети рассказал о гибели 28-летнего жителя Елизаветовки Дениса Половника. Мужчина участвовал в спецоперации и погиб во время выполнения боевой задачи от ранения. О гибели дончанина стало известно в субботу, 3 июня, через несколько дней Половнику должно было исполниться 29 лет.

В зоне СВО погибли еще двое военнослужащих и боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области
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Фото: Dondау

Обращаем внимание, что Минобороны РФ или другие официальные источники не подтвердили данные о гибели молодого человека, информация уточняется.

Ранее в Ростовской области запустили программу переподготовки демобилизованных бойцов СВО, которые смогут освоить профессию преподавателя и работать в сфере дополнительного образования.

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