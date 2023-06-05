Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Власти Ростовской области подтвердили падение БПЛА в Таганроге 3 июня. Чиновники утверждают, что беспилотник потерял управление и упал на пустырь, вдалеке от жилой застройки. Благодаря этому разрушений и пострадавших удалось избежать.
В правительстве региона добавили, что на месте работали сотрудники министерства обороны России.
Напомним, о падении беспилотника первыми заявили сами жители Таганрога. Местный житель рассказал, что дрон упал рядом с его машиной. Беспилотник зацепил землю, пропахал ее и загорелся, упав в траву.