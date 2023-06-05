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Власти Ростовской области подтвердили падение беспилотника в Таганроге

5 июня 2023, 12:16
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Власти Ростовской области сообщили об упавшем беспилотнике
В Таганроге 3 июня упал беспилотник, пострадавших в результате инцидента нет, заявили в правительстве Ростовской области.

Власти Ростовской области подтвердили падение БПЛА в Таганроге 3 июня. Чиновники утверждают, что беспилотник потерял управление и упал на пустырь, вдалеке от жилой застройки. Благодаря этому разрушений и пострадавших удалось избежать.

Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июня
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В правительстве региона добавили, что на месте работали сотрудники министерства обороны России.

Напомним, о падении беспилотника первыми заявили сами жители Таганрога. Местный житель рассказал, что дрон упал рядом с его машиной. Беспилотник зацепил землю, пропахал ее и загорелся, упав в траву.

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