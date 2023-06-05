Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ранее федеральные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова писали, что в ряде сетей вещания произошел взлом. Он уточнял, что якобы прозвучавшее обращение президента страны является фейком.
Теперь власти Ростовской области уточнили, что в регионе никаких взломов не было.
«Распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы имевшем место взломе эфира региональной радиостанции, не соответствуют действительности. Прошу вас в своей работе использовать только официальные источники информации», — сказано в сообщении.
Ранее хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове.