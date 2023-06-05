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Власти в Ростовской области опровергли слухи о взломе эфира радиостанции

5 июня 2023, 11:41
Фото: Trucktorist/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Власти в Ростовской области опровергли слухи о взломе эфира радиостанции
В Ростовской области не соответствует правде распространяемая информация о взломе эфира радиостанции, сообщили в правительстве региона.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова писали, что в ряде сетей вещания произошел взлом. Он уточнял, что якобы прозвучавшее обращение президента страны является фейком.

Теперь власти Ростовской области уточнили, что в регионе никаких взломов не было.

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«Распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы имевшем место взломе эфира региональной радиостанции, не соответствуют действительности. Прошу вас в своей работе использовать только официальные источники информации», — сказано в сообщении.

Ранее хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове.

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