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Военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в России

5 июня 2023, 09:22
Фото: mil.ru
Военные беспилотники начнут искать лесные пожары на юге в России
Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов обучаются искать возгорания на юге страны, сообщает ЮВО.

Военнослужащие участвуют в тренировках по выявлению пожаров, для этого они задействовали комплексы «Орлан-10». Это позволить обнаружить огонь и не допустить его распространения.

«При помощи тепловизора можно найти даже небольшие очаги пожара. А время получения информации о возгорании значительно уменьшается», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что беспилотники летают на высоте от 300 метров до километра, они оснащены камерами и оборудованием. С него информация передается оператору комплекса.

Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.

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