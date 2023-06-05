Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Военнослужащие участвуют в тренировках по выявлению пожаров, для этого они задействовали комплексы «Орлан-10». Это позволить обнаружить огонь и не допустить его распространения.
«При помощи тепловизора можно найти даже небольшие очаги пожара. А время получения информации о возгорании значительно уменьшается», — сказано в сообщении.
Отмечается, что беспилотники летают на высоте от 300 метров до километра, они оснащены камерами и оборудованием. С него информация передается оператору комплекса.
Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков.