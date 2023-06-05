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Высокоскоростную магистраль хочет построить РЖД из Москвы в Ростов-на-Дону

5 июня 2023, 06:43
Фото: Вадим Анохин/cc by sa/wikimedia.org
Высокоскоростную магистраль хочет построить РЖД из Москвы в Ростов-на-Дону
В РЖД рассматривают вопрос строительства высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Ростов-на-Дону, прозвучало в передаче «Картина мира».

Участником стал глава РЖД Олег Белозеров, рассказавший о развитии железной дороги. По его словам, магистрали планируется сделать из Москвы в Казань и Ростов.

Однако более подробной информации об этом проекте пока нет.

Через Ростов запущены три новых поезда в Крым с 26 мая
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Ранее появилась информация, что плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого через Ростов запустили три новых поезда в Крым с 26 мая.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Скоростной поезд#Билеты на поезд#Железная дорога в Ростове
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