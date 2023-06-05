Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Участником стал глава РЖД Олег Белозеров, рассказавший о развитии железной дороги. По его словам, магистрали планируется сделать из Москвы в Казань и Ростов.
Однако более подробной информации об этом проекте пока нет.
Ранее появилась информация, что плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого через Ростов запустили три новых поезда в Крым с 26 мая.