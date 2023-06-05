Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В частности, канал опубликовал видео, на котором мужчина идет с камерой по полю и рассказывает о падении беспилотника рядом с машиной. По его словам, дрон зацепил землю, пропахал ее и загорелся, перелетев через дорогу и упав в траву.
В ролике автор показывает обломки, напоминающие части беспилотника. А в подписи к видео утверждается, что все это произошло в Таганроге.
На данный момент комментариев от властей и МЧС не поступало, сейчас вся информация уточняется.
Ранее стало известно, что военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.