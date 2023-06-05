rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике 3 июня

5 июня 2023, 11:55
Фото: иллюстрация / NTSB/cc0/wikimedia.org
Жители в Таганроге заявили об упавшем беспилотнике
Telegram-канал «Новости Таганрога» заявил о якобы падении на территории города беспилотника, но официального подтверждения этой информации не было.

В частности, канал опубликовал видео, на котором мужчина идет с камерой по полю и рассказывает о падении беспилотника рядом с машиной. По его словам, дрон зацепил землю, пропахал ее и загорелся, перелетев через дорогу и упав в траву.

В ролике автор показывает обломки, напоминающие части беспилотника. А в подписи к видео утверждается, что все это произошло в Таганроге.

Военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в России
Узнать подробнее
Видео: ТГ novosti_taganroga

На данный момент комментариев от властей и МЧС не поступало, сейчас вся информация уточняется.

Ранее стало известно, что военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в России. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в РоссииНефтеперерабатывающий завод горел на Кубани из-за беспилотникаУкраинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Беспилотник в Таганроге#Пожар от беспилотника#Происшествие#18+#Видео про беспилотник#Видео
Подпишитесь
«Наследие пандемии»: сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей
Сегодня, 04:52
Река Миус в Ростовской области грозит выйти из берегов из-за сильных ливней
Сегодня, 07:09
В Ростовской области на капремонт трассы из Шахт в Цимлянск потратят 799,6 млн рублей
Сегодня, 08:13
На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения
Сегодня, 08:30
Печальная судьба легендарного ростовского кинотеатра «Прибой»
Сегодня, 08:37
Элитный жилой дом «Собрание» построят в историческом центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:14