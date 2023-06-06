Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
С октября по ноябрь фигурант проводил дератизационные работы по борьбе с грызунами на земельном участке. При этом он нарушил правила размещения приманки, начиненной ядом. Она должна была находиться в норах, а ее оставляли на поверхности.
«В результате до приманки добрались дикие животные, в том числе зайцы, что привело к их гибели. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Теперь все материалы направили в Зерноградский районный суд, а максимальное наказание составляет пять лет колонии.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в региональном УСКР.
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