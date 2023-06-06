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Агронома будут судить в Ростовской области за массовое истребление зайцев

6 июня 2023, 08:34
Фото: tontantravel/cc by/flickr.com
Агронома будут судить в Ростовской области за массовое истребление зайцев
В Ростовской области будут судить агронома из Кагальницкого района, по вине которого погибли животные, сообщили в региональной прокуратуре.

С октября по ноябрь фигурант проводил дератизационные работы по борьбе с грызунами на земельном участке. При этом он нарушил правила размещения приманки, начиненной ядом. Она должна была находиться в норах, а ее оставляли на поверхности.

«В результате до приманки добрались дикие животные, в том числе зайцы, что привело к их гибели. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Теперь все материалы направили в Зерноградский районный суд, а максимальное наказание составляет пять лет колонии.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в региональном УСКР.

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