Алексей Логвиненко: «Необходимо обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах»

Купальный сезон стартовал в Ростове-на-Дону по традиции 1 июня. Теперь к существующим задачам городских властей прибавилось и обеспечение безопасности на водных объектах, а также местах для купания. Как обозначили на совещании, в настоящее время в городе работает два пляжа: муниципальный — он же Левобережный и частный пляж «Каррера», располагающийся на улице Пескова. Эти два объекта полностью готовы к купальному сезону. Муниципальный пляж на Зеленом острове пока не работает. Дело в том, что подрядчик не успел подготовить рекреационную зону к 1 июня, поэтому городская администрация была вынуждена расторгнуть контракт и провести новые конкурсные процедуры. Теперь подрядчика, который не успел к сроку, ждет реестр недобросовестных поставщиков.