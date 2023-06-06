Алексей Логвиненко: «Необходимо обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Купальный сезон стартовал в Ростове-на-Дону по традиции 1 июня. Теперь к существующим задачам городских властей прибавилось и обеспечение безопасности на водных объектах, а также местах для купания. Как обозначили на совещании, в настоящее время в городе работает два пляжа: муниципальный — он же Левобережный и частный пляж «Каррера», располагающийся на улице Пескова. Эти два объекта полностью готовы к купальному сезону. Муниципальный пляж на Зеленом острове пока не работает. Дело в том, что подрядчик не успел подготовить рекреационную зону к 1 июня, поэтому городская администрация была вынуждена расторгнуть контракт и провести новые конкурсные процедуры. Теперь подрядчика, который не успел к сроку, ждет реестр недобросовестных поставщиков.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что на территории города есть 13 мест, которые не оборудованы для купания. Здесь установлены и обновлены информационные знаки, а размер штрафа за купание в неположенном месте будет достигать от 500 до 2-х тысяч рублей.
— Еще один пляж, принадлежит парку культуры и отдыха «Дружба». Это долгожданный объект не только для жителей Ворошиловского района, но и всех горожан. Сейчас там проводятся активные работы по благоустройству парковой зоны, поэтому искупаться на любимом ростовчанами пляже в городской черте, этим летом не удасться, — добавил Алексей Логвиненко.
Во время совещания глава городской администрации еще раз напомнил о своем поручении по обеспечению всех необорудованных мест для купания круглосуточным наблюдением.
— Необходимо приложить все силы, чтобы избежать трагедий, а также включить в зону ответственности групп пруды в микрорайоне Суворовском. Здесь в прошлую субботу чуть не утонула девочка. И только благодаря помощи ростовчан несчастного случая не произошло, — сказал Алексей Логвиненко.
Он также подчеркнул важность работы с обращениями жителей города. По его словам, с наступлением тепла в городскую администрацию стали поступать просьбы организовать дополнительную остановку общественного транспорта возле частного пляжа «Каррера».
— В течение недели необходимо рассмотреть возможность продления маршрута общественного транспорта в летний период и установить остановочные комплексы в этом месте, — распорядился глава городской администрации.
Береговая линия вдоль Ростова составляет 24 километра. В купальный сезон, безопасность ростовчан будет обеспечена как на суше, так и на воде. Для этого на всем протяжении уже организовано патрулирование поисково-спасательной службы, а контролировать работу по обеспечению безопасности граждан на водных объектах в течение всего купального сезона будет управление по делам ГО и ЧС города. Также по поручению главы городской администрации, до конца текущей недели будет разработана дорожная карта по межведомственному взаимодействию с районами, МЧС и полицией.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как глава городской администрации Ростова-на-Дону распорядился проверить все спортивные конструкции в городе.