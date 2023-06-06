Алексей Логвиненко поздравил соцработников в преддверии профессионального праздника

В преддверии их профессионального праздника, глава городской администрации Алексей Логвиненко вручил почетные грамоты за добросовестный труд и профессиональное мастерство представителям одного из самых важных направлений — социальной сферы.

По сложившейся традиции, незадолго до праздника, среди соцработников прошел творческий конкурс. Представители всех районов города презентовали деятельность своих учреждений и исполняли танцевально-вокальные номера. Каждый из номеров, который показали в этот день на сцене ДГТУ, был ярким и незабываемым.