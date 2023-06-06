Алексей Логвиненко поздравил соцработников в преддверии профессионального праздника

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В преддверии их профессионального праздника, глава городской администрации Алексей Логвиненко вручил почетные грамоты за добросовестный труд и профессиональное мастерство представителям одного из самых важных направлений — социальной сферы.
По сложившейся традиции, незадолго до праздника, среди соцработников прошел творческий конкурс. Представители всех районов города презентовали деятельность своих учреждений и исполняли танцевально-вокальные номера. Каждый из номеров, который показали в этот день на сцене ДГТУ, был ярким и незабываемым.
Основную часть сообщества социальных работников города сегодня составляют девушки. И они в очередной раз доказали, что способны справиться на «отлично» не только с работой, но и, если нужно, используя креативный подход, блеснуть талантом, под бурные аплодисменты зрителей.
По итогу творческого конкурса, лучшей стала команда Кировского района, а почетные грамоты главы Администрации города за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство вручили Елене Жихаревой, Татьяне Карпенко, Ольге Плаксиной, Галине Пузенко, Наталье Рыжкиной, Анне Слободяник, Анне Ушко, Светлане Фроловой.
К собравшимся с торжественной речью обратился и сам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Дорогие социальные работники! В основе вашего ежедневного труда — милосердие, чуткость и доброта. Неслучайно первыми социальными координаторами открытого по поручению Президента Регионального филиала фонда «Защитники Отечества» стали именно представители социальной службы. Вы справляетесь со всеми задачами и мы всегда можем на вас рассчитывать. Благодарю каждого из вас за ежедневный труд, самоотдачу, терпение и отзывчивость. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, — добавил глава городской администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что глава городской администрации Алексей Логвиненко призвал ответственные службы обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах Ростова-на-Дону. А на всех необорудованных местах для купания сделать круглосуточное наблюдение во избежание несчастных случаев.