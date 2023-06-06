Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
За аналогичный период минувшего года этот показатель составлял 72,1%. Сейчас предприятия получили сальдированную прибыль 53,6 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем годом ранее.
Согласно статистике, лидирующие места по объему полученной прибыли занимают предприятия пищевой промышленности и производители машин и оборудования. Из прибыль составила 9,7 миллиарда и 4,8 миллиарда рублей соответственно.
Предприятия, работающие в оптовой и розничной торговле, показали прибыль в 15,7 миллиарда.
Ранее стало известно, что убытки донской «Группы Агроком» миллиардера Саввиди составили 2 миллиона рублей.