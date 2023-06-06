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Более 27% компаний в Ростовской области оказались убыточными в 2023 году

6 июня 2023, 09:34
Фото: pat whelen/unsplash.соm
Более 27% компаний в Ростовской области оказались убыточными в 2023 году
В Ростовской области с января по март 2023 года прибыль показали 72,4% крупных и средних предприятий региона, сообщает Ростовстат.

За аналогичный период минувшего года этот показатель составлял 72,1%. Сейчас предприятия получили сальдированную прибыль 53,6 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике, лидирующие места по объему полученной прибыли занимают предприятия пищевой промышленности и производители машин и оборудования. Из прибыль составила 9,7 миллиарда и 4,8 миллиарда рублей соответственно.

Убытки донской «Группы Агроком» миллиардера Саввиди составили 2 млн рублей
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Предприятия, работающие в оптовой и розничной торговле, показали прибыль в 15,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что убытки донской «Группы Агроком» миллиардера Саввиди составили 2 миллиона рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Убыточные компании#Проблемы компаний#Показатели компаний#Илья Протвинов
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