Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Он рассказал РБК, что сейчас разрабатывают концепцию комплексного развития территории в центре города. Предстоит также сформировать график работ, он появится в ближайшее время.
«Работы начнутся после готовности документации и переноса портовой инфраструктуры на новое место. Общее время реализации проекта составит более пяти лет», — уточнил собеседник.
Отмечается, что планируется создание жилой, деловой и социальной инфраструктуры. Все параметры будут уточняться в ходе проводимых работ.
О том, что хотят построить на этой территории, читайте в материале RostovGazeta.