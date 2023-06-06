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Более 5 лет потребуется на застройку участка «Ростовского порта»

6 июня 2023, 07:04
Фото: © Vyacheslav Argenberg/http://www.vаscоplanet.com/cc by 4.0/wikimedia.org
Более 5 лет потребуется на застройку участка «Ростовского порта»
В Ростове-на-Дону потребуется более пяти лет на застройку территории, которая освободится после переноса на левый берег «Ростовского порта», считает один из участников девелоперского проекта.

Он рассказал РБК, что сейчас разрабатывают концепцию комплексного развития территории в центре города. Предстоит также сформировать график работ, он появится в ближайшее время.

«Работы начнутся после готовности документации и переноса портовой инфраструктуры на новое место. Общее время реализации проекта составит более пяти лет», — уточнил собеседник.

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Отмечается, что планируется создание жилой, деловой и социальной инфраструктуры. Все параметры будут уточняться в ходе проводимых работ.

О том, что хотят построить на этой территории, читайте в материале RostovGazeta.

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