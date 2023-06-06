Буцаев: В Петербурге появится комплексный объект по переработке отходов «Волхонка»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Компания вложит в строительство КПО 4,4 миллиарда рублей, полученных за счет размещения ценных бумаг РЭО. Соглашение по займам подписано между инвестором и Невским экологическим оператором, передает newia.ru.
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, предприятие возводится в два этапа. В рамках первого уже построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 38,7 тысячи тонн в год. РЭО вложит в него 881,2 миллиона рублей, сказал Буцаев.
«На втором этапе будет создана еще одна сортировочная линия на 400 тысяч тонн в год и объект утилизации на 78,12 тысячи тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 млрд рублей. Всего — 4,4 млрд рублей», — уточнил он.
Комплекс «Волхонка» позволит приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100%-ной обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза.
Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев уточнил, что для финансирования проекта РЭО разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 миллиарда рублей.
«Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3%», — добавил Королев.
Ключевая задача РЭО — построить комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения твердых коммунальных отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка отходов и снижение в два раза объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей станет возможным благодаря построению экономики замкнутого цикла.