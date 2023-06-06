Буцаев: В Петербурге появится комплексный объект по переработке отходов «Волхонка»

Ключевая задача РЭО — построить комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения твердых коммунальных отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка отходов и снижение в два раза объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей станет возможным благодаря построению экономики замкнутого цикла.