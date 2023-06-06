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Бывшему замгубернатора Сергею Сидашу дали 4 года колонии в Ростове-на-Дону

6 июня 2023, 14:17
Фото: donland.ru
Бывшему замгубернатора Сергею Сидашу дали 4 года колонии в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону суд изменил приговор бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу по делу о «золотом песке», сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что Сидаша с подельниками обвинили в подмене песка на более дешевый при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Размер ущерба оценили в сумму 80 миллионов рублей.

За это Сидашу дали четыре года условного срока, другим двум фигурантам дела — по пять лет лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его.

В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
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Теперь Telegram-канал написал, что суд в Ростове изменил приговор и все фигуранты получили реальные сроки.

«Сидашу назначили четыре года общего режима, учредителю компании-поставщика песка „ДОНТГМ“ Валентину Леванову — шесть лет, гендиректору Андрею Андросову — пять лет колонии», — пишет канал.

Официальной информации об этом не было, она уточняется.

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