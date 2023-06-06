Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Напомним, что Сидаша с подельниками обвинили в подмене песка на более дешевый при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Размер ущерба оценили в сумму 80 миллионов рублей.
За это Сидашу дали четыре года условного срока, другим двум фигурантам дела — по пять лет лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его.
Теперь Telegram-канал написал, что суд в Ростове изменил приговор и все фигуранты получили реальные сроки.
«Сидашу назначили четыре года общего режима, учредителю компании-поставщика песка „ДОНТГМ“ Валентину Леванову — шесть лет, гендиректору Андрею Андросову — пять лет колонии», — пишет канал.
Официальной информации об этом не было, она уточняется.