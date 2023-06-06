Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Напомним, что приговор по этому делу уже огласили и назначили бывшему министру 3 года 5 месяцев заключения. Ему вменяли то, что министерство незаконно выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове.
Теперь осужденный пытается обжаловать это решение, а ранее он просил его оправдать, считая доводы в обвинительном заключении несостоятельными. Теперь стало известно, что заседание отложили.
«В апелляционной инстанции Ростовского областного суда судебное заседание по уголовному делу в отношении Майера отложено на 27 июня по ходатайству адвоката в связи с тем, что он находится в трудовом отпуске», — прокомментировали в пресс-службе.