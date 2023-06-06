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Дело осужденного экс-министра донского ЖКХ Андрея Майера отложили до 27 июня

6 июня 2023, 12:11
Фото: donland.ru
Дело осужденного экс-министра донского ЖКХ Андрея Майера отложили до 27 июня
В Ростове-на-Дону отложили судебное заседание в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы МинЖКХ региона Андрея Майера, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что приговор по этому делу уже огласили и назначили бывшему министру 3 года 5 месяцев заключения. Ему вменяли то, что министерство незаконно выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове.

Теперь осужденный пытается обжаловать это решение, а ранее он просил его оправдать, считая доводы в обвинительном заключении несостоятельными. Теперь стало известно, что заседание отложили.

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«В апелляционной инстанции Ростовского областного суда судебное заседание по уголовному делу в отношении Майера отложено на 27 июня по ходатайству адвоката в связи с тем, что он находится в трудовом отпуске», — прокомментировали в пресс-службе.

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