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Депутат от Ростовской области Водолацкий заявил о пике набора добровольцев на СВО

6 июня 2023, 06:37
Фото: donland.ru
«Выходцы с Дона»: депутат Водолацкий рассказал о пике набора казаков-добровольцев
Число добровльцев, желающих отдать свой долг Родине, за минувшие две недели значительно возросло и достигло пика, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По словам депутата, сегодня наблюдается значительное увеличение числа добровольческих подразделений — на пункт сбора в столицу донского казачества продолжают прибывать казаки.

«Естественно, все проходят обучение на полигонах, чтобы быть полностью готовыми. И только после этого отправляются на линию боевого столкновения», — отмечает Виктор Водолацкий.

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Собеседник подчеркивает, что сегодня казаки уходят на СВО полностью обеспеченными. Они получают все необходимое для службы вооружение, технику, обмундирование.

«Большая задача стоит сегодня перед атаманом Всевеликого войска Донского — всех надо принять, накормить, одеть, обуть и отправить туда, куда приказала Родина», — резюмирует депутат.

Ранее, со ссылкой на слова ростовского добровольца Юрия Мезинова, RostovGazeta рассказывала о ситуации в зоне СВО.

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