Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По словам депутата, сегодня наблюдается значительное увеличение числа добровольческих подразделений — на пункт сбора в столицу донского казачества продолжают прибывать казаки.
«Естественно, все проходят обучение на полигонах, чтобы быть полностью готовыми. И только после этого отправляются на линию боевого столкновения», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник подчеркивает, что сегодня казаки уходят на СВО полностью обеспеченными. Они получают все необходимое для службы вооружение, технику, обмундирование.
«Большая задача стоит сегодня перед атаманом Всевеликого войска Донского — всех надо принять, накормить, одеть, обуть и отправить туда, куда приказала Родина», — резюмирует депутат.
Ранее, со ссылкой на слова ростовского добровольца Юрия Мезинова, RostovGazeta рассказывала о ситуации в зоне СВО.