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Для продажи в Ростове «сделали» 3 тонны творога из 3 граммов сырья

6 июня 2023, 06:23
Фото: Jesse Gillies/cc by 2.0/flickr.com
Для продажи в Ростове «сделали» 3 тонны творога из 3 граммов сырья
В гипермаркет Ростова-на-Дону направили творог, который сделали из неизвестного сырья, сообщает управление Россельхознадзора.

Производителем оказался «Нальчикский молочный комбинат», при проверке которого выявили нарушения. Оказалось, что предприятие указывало в документах одно количество сырья, а продукции из него получалось гораздо больше.

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«Так, 19 мая произвели 3,6 тонны творога якобы из 3,6 грамма сырья. После этого товар отправили в один из магазинов Ростова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что произвести такие объемы продукции из заявленного сырья физически невозможно. Поэтому в нее добавляли неизвестные ингредиенты.

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