Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Производителем оказался «Нальчикский молочный комбинат», при проверке которого выявили нарушения. Оказалось, что предприятие указывало в документах одно количество сырья, а продукции из него получалось гораздо больше.
«Так, 19 мая произвели 3,6 тонны творога якобы из 3,6 грамма сырья. После этого товар отправили в один из магазинов Ростова», — сказано в сообщении.
Отмечается, что произвести такие объемы продукции из заявленного сырья физически невозможно. Поэтому в нее добавляли неизвестные ингредиенты.
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