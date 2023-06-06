Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В регионе подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства. Участие в нем приняли 480 тысяч жителей области.
Всего на выбор представили 135 общественных территорий из 55 муниципалитетов. В результате самыми популярными стали два сквера в Ростове и сквер в городе Аксае по улице Гулаева, где в следующем году пройдут работы.
Добавим, что в целом по России свое мнение выразили 14 миллионов граждан. Это позволило превысить плановый показатель на два миллиона человек.
Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.