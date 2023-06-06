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Два сквера благоустроят в Ростове-на-Дону в 2024 году

6 июня 2023, 10:38
Фото: Администарция Ростова
Два сквера благоустроят в Ростове-на-Дону в 2024 году
В Ростове-на-Дону в следующем году пройдут работы по благоустройству «Сквера мелиораторов» и сквера «Пионерский», сообщили в правительстве региона.

В регионе подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства. Участие в нем приняли 480 тысяч жителей области.

Всего на выбор представили 135 общественных территорий из 55 муниципалитетов. В результате самыми популярными стали два сквера в Ростове и сквер в городе Аксае по улице Гулаева, где в следующем году пройдут работы.

Ростовские власти благоустроят Пионерский сквер на Западном только в 2024 году
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Добавим, что в целом по России свое мнение выразили 14 миллионов граждан. Это позволило превысить плановый показатель на два миллиона человек.

Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.

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