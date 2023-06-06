Жители Ростова сообщили о перекрытии движения машин в переулке Семашко 6 июня. Проехать нельзя на отрезке от Шаумяна до Социалистической. «Московский комсомолец», пишет, что на месте работают сотрудники водоканала. Они меняют там трубы.