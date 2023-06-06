Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Жители Ростова сообщили о перекрытии движения машин в переулке Семашко 6 июня. Проехать нельзя на отрезке от Шаумяна до Социалистической. «Московский комсомолец», пишет, что на месте работают сотрудники водоканала. Они меняют там трубы.
В самой ресурсоснабжающей организации комментариев об ограничении движения и работах на Семашко не давали.
Из-за того что водителям приходится искать объездные пути, в центре города образовались заторы. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.
Ранее сообщалось, что движение перекроют на Михаила Нагибина в Ростове с 1 июля.