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Движение машин ограничили в переулке Семашко в Ростове 6 июня

6 июня 2023, 08:33
Фото: Frankemann/ccb y sa 4.0/wikimedia.org
Движение машин ограничили в переулке Семашко в Ростове 6 июня
В Ростове движение машин ограничили в переулке Семашко, сообщают очевидцы.

Жители Ростова сообщили о перекрытии движения машин в переулке Семашко 6 июня. Проехать нельзя на отрезке от Шаумяна до Социалистической. «Московский комсомолец», пишет, что на месте работают сотрудники водоканала. Они меняют там трубы.

В самой ресурсоснабжающей организации комментариев об ограничении движения и работах на Семашко не давали.

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Из-за того что водителям приходится искать объездные пути, в центре города образовались заторы. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробках.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на Михаила Нагибина в Ростове с 1 июля.

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