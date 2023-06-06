Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Ограничения продлятся до 30 октября из-за модернизации тепломагистрали. Нельзя будет проехать по правой полосе в районе здания №4.
Кроме того, с 7 июня по 15 октября ограничат проезд на улице 2-я Краснодарская из-за аналогичных работ. С 7 июня по 15 сентября нельзя будет проехать по переулку Кольцовский от Станиславского до Петровской.
Ранее на Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.