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Движение перекроют на Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону с 1 июля

6 июня 2023, 07:56
Фото: donland.ru
Движение перекроют на Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону с 1 июля
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина ограничат движение автомобилей с 1 июля, сообщили в департаменте автодорог.

Ограничения продлятся до 30 октября из-за модернизации тепломагистрали. Нельзя будет проехать по правой полосе в районе здания №4.

На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения
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Кроме того, с 7 июня по 15 октября ограничат проезд на улице 2-я Краснодарская из-за аналогичных работ. С 7 июня по 15 сентября нельзя будет проехать по переулку Кольцовский от Станиславского до Петровской.

Ранее на Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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