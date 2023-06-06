Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Напомним, что ученые Ростовской области заявили об активном эрозионном разрушении берегов реки Дон. В большей степени процесс разрушения берегов замечен от плотины Цимлянского водохранилища до дельты.
«Если ситуацию запустить, то она может стать очень неприятной», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог разъясняет, что эрозионное разрушение берегов может быть обусловлено естественным природным фактором, когда приливная волна подбивает берега. Особенно очевидно это наблюдается на Манычском водохранилище.
Однако, по словам собеседника, наибольшую опасность для берегов таит в себе человеческий фактор.
«Например, во многих местах нет берегоукрепляющих древонасаждений. А леса являются отличными защитными барьерами. Особенно, тополь и ивы хорошо держат берега. Не случайно раньше казаков заставляли высаживать саженцы вдоль берегов рек. Делалось это не из-за чей-то прихоти, а для того, чтобы укрепить берега», — рассказывает эколог.
Отсутствие такой практики сегодня, наряду с уничтожением лесополос в Ростовской области, по словам собеседника, в большинстве случаев и приводит к разрушению берегов.
«А система берегоукрепления у нас ведется очень слабо. Кое-где еще можно спасти берега высадкой растений. Но в некоторых местах уже необходимо проводить серьезные работы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, чем опасно обмеление реки Дон в Ростовской области.