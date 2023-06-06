«Например, во многих местах нет берегоукрепляющих древонасаждений. А леса являются отличными защитными барьерами. Особенно, тополь и ивы хорошо держат берега. Не случайно раньше казаков заставляли высаживать саженцы вдоль берегов рек. Делалось это не из-за чей-то прихоти, а для того, чтобы укрепить берега», — рассказывает эколог.