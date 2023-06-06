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Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области опасно разрушаются берега Дона

6 июня 2023, 13:53
Фото: Олег Хорошев / Южный Научный Центр РАН ( ЮНЦ РАН )
Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области опасно разрушаются берега Дона
Берега реки Дон в Ростовской области разрушаются как по естественным причинам, так и из-за человеческого фактора, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что ученые Ростовской области заявили об активном эрозионном разрушении берегов реки Дон. В большей степени процесс разрушения берегов замечен от плотины Цимлянского водохранилища до дельты.

«Если ситуацию запустить, то она может стать очень неприятной», — отмечает Алексей Лебедев.

Эколог разъясняет, что эрозионное разрушение берегов может быть обусловлено естественным природным фактором, когда приливная волна подбивает берега. Особенно очевидно это наблюдается на Манычском водохранилище.

Ученые заявили о разрушении берегов реки Дон в Ростовской области
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Однако, по словам собеседника, наибольшую опасность для берегов таит в себе человеческий фактор.

«Например, во многих местах нет берегоукрепляющих древонасаждений. А леса являются отличными защитными барьерами. Особенно, тополь и ивы хорошо держат берега. Не случайно раньше казаков заставляли высаживать саженцы вдоль берегов рек. Делалось это не из-за чей-то прихоти, а для того, чтобы укрепить берега», — рассказывает эколог.

Отсутствие такой практики сегодня, наряду с уничтожением лесополос в Ростовской области, по словам собеседника, в большинстве случаев и приводит к разрушению берегов.

«А система берегоукрепления у нас ведется очень слабо. Кое-где еще можно спасти берега высадкой растений. Но в некоторых местах уже необходимо проводить серьезные работы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, чем опасно обмеление реки Дон в Ростовской области.

«В шаге от полупустыни»: ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон
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