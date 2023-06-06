Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Напомним, что Сидаш проходил по делу о так называемом «золотом песке», когда во время строительства «Ростов-Арены» песок заменили на более дешевый. Размер ущерба мог составить 80 миллионов рублей.
Первоначально суд приговорил Сидаша к условному сроку, но в апелляции, по информации Telegram-канала Don_Mash, его изменили на реальный. Таким образом фигуранту назначили четыре года колонии.
Судя по комментариям в соцсетях, ростовчане остались довольны приговором.
«Уже хоть так», — написали пользователи.
«Хоть что-то», — заявляют местные жители и интересуются, будут ли конфисковывать имущество.
«Хорошо, что справедливость восторжествовала», — пишут пользователи.