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«Где конфискация?»: ростовчане высказались о приговоре бывшему замгубернатора Сидашу

6 июня 2023, 14:53
Фото: Правительство Ростовской области
«Где конфискация?»: ростовчане высказались о приговоре бывшему замгубернатора Сидашу

Ростовчан устроил приговор бывшему замгубернатора Сидашу в деле о «золотом песке»

В Ростове-на-Дону приговорили к реальному сроку заключения бывшего замгубернатора Сергея Сидаша, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, что Сидаш проходил по делу о так называемом «золотом песке», когда во время строительства «Ростов-Арены» песок заменили на более дешевый. Размер ущерба мог составить 80 миллионов рублей.

Первоначально суд приговорил Сидаша к условному сроку, но в апелляции, по информации Telegram-канала Don_Mash, его изменили на реальный. Таким образом фигуранту назначили четыре года колонии.

Бывшему замгубернатора Сергею Сидашу дали 4 года колонии в Ростове-на-Дону
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Судя по комментариям в соцсетях, ростовчане остались довольны приговором.

«Уже хоть так», — написали пользователи.

«Хоть что-то», — заявляют местные жители и интересуются, будут ли конфисковывать имущество.

«Хорошо, что справедливость восторжествовала», — пишут пользователи.

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