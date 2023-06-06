Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1340 учеников у Ростовского моря

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В понедельник, 5 июня, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовала положительное заключение на проект строительства школы в районе Ростовского моря.
В средней школе будут обучаться более 1,3 тысячи учеников, а само здание будет расположено на территории Первомайского района Ростова. Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону».
Напомним, ранее сообщалось, что новая школа у Ростовского моря появится в 2024 году. Под строительство выделили 3,6 гектара земли, на которых возведут четырехэтажное здание с медицинским блоком, собственной библиотекой музеем и стрелковой галереей.