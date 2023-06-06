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Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1340 учеников у Ростовского моря

6 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1340 учеников у Ростовского моря
Госэкспертиза утвердила проект строительства школы на 1340 учащихся в Первомайском районе Ростова-на-Дону, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 5 июня, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовала положительное заключение на проект строительства школы в районе Ростовского моря.

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В средней школе будут обучаться более 1,3 тысячи учеников, а само здание будет расположено на территории Первомайского района Ростова. Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону».

Напомним, ранее сообщалось, что новая школа у Ростовского моря появится в 2024 году. Под строительство выделили 3,6 гектара земли, на которых возведут четырехэтажное здание с медицинским блоком, собственной библиотекой музеем и стрелковой галереей.

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