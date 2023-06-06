Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1340 учеников у Ростовского моря

Напомним, ранее сообщалось, что новая школа у Ростовского моря появится в 2024 году. Под строительство выделили 3,6 гектара земли, на которых возведут четырехэтажное здание с медицинским блоком, собственной библиотекой музеем и стрелковой галереей.