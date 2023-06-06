Инклюзивный фестиваль «Паруса духа» от Ростовской АЭС собрал сотни участников

До начала старта регаты с пирса набережной реки Дон, все гости мероприятия могли посетить многочисленные площадки, где проходили инклюзивные активности, подготовленные Ростовской АЭС, информационным центром по атомной энергии г. Ростова-на-Дону, волонтерами-медиками, Ресурсным учебно-методическим центром Южного федерального университета, региональными отделениями всероссийских обществ глухих и слепых. Здесь учили ориентироваться на местности с завязанными глазами, работать с собакой-проводником, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое. На мастер-классах молодые атомщики Ростовской АЭС вместе с участниками фестиваля делали тематические поделки и памятные сувениры.