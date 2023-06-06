Инклюзивный фестиваль «Паруса духа» от Ростовской АЭС собрал сотни участников

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Главным мероприятием фестиваля по традиции стала парусная регата, в которой приняли участие как профессиональные спортсмены, так и люди с инвалидностью из различных районов Ростовской, Калининградской, Московской областей, а также Краснодарского края и Сибири.
До начала старта регаты с пирса набережной реки Дон, все гости мероприятия могли посетить многочисленные площадки, где проходили инклюзивные активности, подготовленные Ростовской АЭС, информационным центром по атомной энергии г. Ростова-на-Дону, волонтерами-медиками, Ресурсным учебно-методическим центром Южного федерального университета, региональными отделениями всероссийских обществ глухих и слепых. Здесь учили ориентироваться на местности с завязанными глазами, работать с собакой-проводником, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое. На мастер-классах молодые атомщики Ростовской АЭС вместе с участниками фестиваля делали тематические поделки и памятные сувениры.
Как пояснил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, «Паруса духа» это уникальный проект. Он способен не только раскрыть потенциал людей с инвалидностью, но и научить здоровых людей душевной щедрости, любви к жизни и силе духа.
— Для нас это важно, поскольку миссия Росатома и его предприятий ориентирована на человека — ценности, приоритеты и потребности людей, работающих в отрасли и проживающих на территориях расположения атомных объектов. Безопасность является безусловным приоритетом для атомщиков, поэтому создание безопасных, комфортных условий для жизни и поддержка развития инклюзивного взаимодействия — это те направления, которым Ростовская АЭС уделяет особое внимание, — отметил Андрей Сальников.
К проведению фестивалю подключились и различные министерства Ростовской области, в частности труда и здравоохранения, а также представители департамента социальной защиты населения и различных общественных организаций. На протяжении двух дней на площадках мероприятия проходили форумы и круглые столы, где участники обсудили вопросы инклюзивного взаимодействия и методы поддержки людей с ОВЗ.
Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Порядочная напомнила, что в Ростовской области уделяется большое внимание работе с инвалидами на разных уровнях. Однако усилий одних органов власти и ведомственных учреждений бывает недостаточно.
— Мы благодарны предприятиям, помогающим реализовывать инклюзивные проекты. Фестиваль «Паруса духа», который проводит Ростовская атомная станция — уникальное мероприятие и яркий пример социальной ответственности крупного бизнеса», — подчеркнула замминистра.
Площадками проекта «Паруса духа» выбрано всего пять городов страны из тех регионов, где присутствуют атомные станции. Среди них: Калининград (Балтийская АЭС), Ростов-на-Дону (Ростовская АЭС), Саратов (Балаковская АЭС), Десногорск (Смоленская АЭС) и Заречный (Белоярская АЭС). Теперь эстафета фестиваля передана с Дона на Урал: от Ростовской АЭС — Белоярской атомной станции.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Халын также заострил внимание на важности данного проекта. По его словам, цивилизация появляется тогда, когда человек начинает заботиться не только о себе, но и о людях вокруг.
— Сегодня мы видим эту заботу от мирного атома, от доброго атома — от Ростовской атомной станции. Фестиваль, который проводят атомщики, дает понять людям с ограниченными возможностями здоровья, что на самом деле возможности человека безграничны, особенно если рядом надежное плечо и крепкая рука людей, готовых помочь, — поделился депутат ЗС.
Стоит напомнить, что фестиваль «Паруса духа» проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» с 2011 года по инициативе движения «Белая трость». Правительство РФ, региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Для этого ускоряется реализация национальных проектов, поддерживаются значимые социальные инициативы и гуманитарные акции, растёт уровень медицины и доступной среды. И во всей этой работе Росатом и его предприятия принимают активное участие.