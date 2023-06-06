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Количество микробов увеличилось в воде в Ростовской области с 2022 года

6 июня 2023, 13:45
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия
Количество микробов увеличилось в воде в Ростовской области с 2022 года
В Ростовской области увеличилась доля проб воды, которые не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, говорится в отчете управления Роспотребнадзора.

Пробы брали в источниках центрального водоснабжения. В 2022 году не проходили по санитарно-химическим показателям 48,8% из них, но ситуация за год стала лучше. Так как годом ранее таких проб было 57,8%.

Но по микробиологическим показателям ситуация ухудшилась, так как в прошлом году не соответствовали 10,4% проб, а в 2021 году их было 6,5%.

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Неблагополучными по этим показателям признали города Азов, Шахты и Новочеркасск.

В этом году в Ростове-на-Дону проверили качество воды в городских водоемах и рассказали, где нельзя купаться. Причиной стало то, что в нескольких из них обнаружили микробное загрязнение.

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