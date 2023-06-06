Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Пробы брали в источниках центрального водоснабжения. В 2022 году не проходили по санитарно-химическим показателям 48,8% из них, но ситуация за год стала лучше. Так как годом ранее таких проб было 57,8%.
Но по микробиологическим показателям ситуация ухудшилась, так как в прошлом году не соответствовали 10,4% проб, а в 2021 году их было 6,5%.
Неблагополучными по этим показателям признали города Азов, Шахты и Новочеркасск.
В этом году в Ростове-на-Дону проверили качество воды в городских водоемах и рассказали, где нельзя купаться. Причиной стало то, что в нескольких из них обнаружили микробное загрязнение.