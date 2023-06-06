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Купюры номиналом в 5 и 10 рублей снова поступили в оборот в Ростовской области

6 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI
Купюры номиналом в 5 и 10 рублей снова поступили в оборот в Ростовской области
Купюры номиналом в пять и десять рублей вернули в оборот в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения Южного управления Центробанка.

В Ростовской области в оборот вернули купюры номиналом в пять и десять рублей. Партии обновленных банкнот уже поступили в банки региона, оттуда они попадут в кассы магазинов, аптек и других торговых точек.

Пятирублевая купюра впервые была выпущена в 1998 году, а десятирублевая — в 2004 году. В нулевые годы эти банкноты пользовались большим спросом, однако быстро изнашивались. Поэтому их решили заменить на монеты.

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Фото: Пресс-служба Банка России. Ростов-на-Дону
Фото: Пресс-служба Банка России. Ростов-на-Дону

Новые пятирублевые и десятирублевые банкноты усилены слоем специального лака, поэтому их срок годности будет увеличен.

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