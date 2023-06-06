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В Ростовской области в оборот вернули купюры номиналом в пять и десять рублей. Партии обновленных банкнот уже поступили в банки региона, оттуда они попадут в кассы магазинов, аптек и других торговых точек.
Пятирублевая купюра впервые была выпущена в 1998 году, а десятирублевая — в 2004 году. В нулевые годы эти банкноты пользовались большим спросом, однако быстро изнашивались. Поэтому их решили заменить на монеты.
Новые пятирублевые и десятирублевые банкноты усилены слоем специального лака, поэтому их срок годности будет увеличен.
Ранее поддельные купюры на 400 тысяч рублей и фальшивую монетку изъяли в Ростовской области.