«В тяжелой форме, при содержании в крови 3% этанола и более, могут пропасть рефлексы, остановиться сердце или наступит клиническая смерть», — предупреждает медик.

Ольга Фарасян объясняет, что при появлении первых признаков алкогольного отравления необходимо вызвать рвоту, а затем принять сорбирующий препарат.