Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
По словам медсестры, алкогольное отравление может протекать в слабой и сильной форме. Это зависит от количества и крепости выпитого спиртного.
«В тяжелой форме, при содержании в крови 3% этанола и более, могут пропасть рефлексы, остановиться сердце или наступит клиническая смерть», — предупреждает медик.
Ольга Фарасян объясняет, что при появлении первых признаков алкогольного отравления необходимо вызвать рвоту, а затем принять сорбирующий препарат.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жителям Ростовской области запретили пить опасный для жизни напиток «Мистер Сидр», из-за отравления которым уже скончались несколько человек.