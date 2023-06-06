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Медик рассказал, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем

6 июня 2023, 14:34
Фото: Kyle Williamson/unsplash.com
Медик рассказал, что ростовчанам делать при отравлении алкоголем
Симптомами алкогольного отравления служат рвота, потеря координации и обезвоживание, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала медсестра одной из ростовских больниц Ольга Фарасян

По словам медсестры, алкогольное отравление может протекать в слабой и сильной форме. Это зависит от количества и крепости выпитого спиртного.

Жителям Ростовской области запретили пить опасный для жизни напиток «Мистер Сидр»
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«В тяжелой форме, при содержании в крови 3% этанола и более, могут пропасть рефлексы, остановиться сердце или наступит клиническая смерть», — предупреждает медик.
Ольга Фарасян объясняет, что при появлении первых признаков алкогольного отравления необходимо вызвать рвоту, а затем принять сорбирующий препарат.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жителям Ростовской области запретили пить опасный для жизни напиток «Мистер Сидр», из-за отравления которым уже скончались несколько человек.

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#Анна Ивченко#Отравление#Общество#Здоровье#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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