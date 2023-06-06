«Мистер Вселенная» из Ростова назвал себя единственным наследником кутюрье Зайцева

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Эдуард Кривенко выступил в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1», заявив, что должен быть единственным наследником имущества легендарного дизайнера. Ростовчанин заявил, что последние годы жизни он был поддержкой и опорой модельера, и даже оказывал ему помощь в уходе за собой, чем заслужил привязанность кутюрье.
Кривенко утверждает, что получил от дизайнера документы, которые подтверждают последнюю волю усопшего. Сам Зайцев не имел теплых отношений с семьей, а потому единственным близким человеком на закате жизни для него стал именно «Мистер модель Вселенной».
«Он переживал, что близкие хотят его кончины. Говорил: „Я хочу тебе помочь, чтобы все было хорошо. Сделаю так, что у тебя будет и квартира, и машина“. У меня на руках есть завещание», — рассказал Эдуард во время съемок, добавив, что собирается не только претендовать на имущество кутюрье, но также добиться перезахоронения Вячеслава Зайцева на престижном кладбище.
Ранее дизайнер Светлана Тегин рассказала, чем вдохновлено ее творчество.