«Мистер Вселенная» из Ростова назвал себя единственным наследником кутюрье Зайцева

«Он переживал, что близкие хотят его кончины. Говорил: „Я хочу тебе помочь, чтобы все было хорошо. Сделаю так, что у тебя будет и квартира, и машина“. У меня на руках есть завещание», — рассказал Эдуард во время съемок, добавив, что собирается не только претендовать на имущество кутюрье, но также добиться перезахоронения Вячеслава Зайцева на престижном кладбище.