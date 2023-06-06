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Мультитемпературный склад построят в Ростове за один миллиард рублей

6 июня 2023, 10:42
Фото: donland.ru
Мультитемпературный склад построят в Ростове за один миллиард рублей
В Ростове строят мультитемпературный склад, сообщили в региональном правительстве.

В Ростове появится мультитемпературный склад. Он будет находиться на территории индустриального парка «Элма-ГПЗ». В проект вложен один миллиард рублей.

Строительство проходит в два этапа. Так, сейчас введена первая очередь склада. Ее площадь составляет шесть тысяч квадратных метров и оснащена холодильным оборудованием. Вторую очередь склада сдадут до конца этого года. Ее площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.

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«Открываются новые высокотехнологичные производства, которые способствуют не только импортозамещению, но и созданию рабочих мест», — заявил, побывав на месте будущего склада, губернатор Василий Голубев.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин провел инспекцию строящихся объектов в Ростовской области.

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