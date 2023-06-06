Строительство проходит в два этапа. Так, сейчас введена первая очередь склада. Ее площадь составляет шесть тысяч квадратных метров и оснащена холодильным оборудованием. Вторую очередь склада сдадут до конца этого года. Ее площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.