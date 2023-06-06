Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Ростове появится мультитемпературный склад. Он будет находиться на территории индустриального парка «Элма-ГПЗ». В проект вложен один миллиард рублей.
Строительство проходит в два этапа. Так, сейчас введена первая очередь склада. Ее площадь составляет шесть тысяч квадратных метров и оснащена холодильным оборудованием. Вторую очередь склада сдадут до конца этого года. Ее площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.
«Открываются новые высокотехнологичные производства, которые способствуют не только импортозамещению, но и созданию рабочих мест», — заявил, побывав на месте будущего склада, губернатор Василий Голубев.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин провел инспекцию строящихся объектов в Ростовской области.