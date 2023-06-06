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Несколько улиц в Ростове-на-Дону днем 7 июня останутся без воды

6 июня 2023, 05:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах в среду, 7 июня, отключат водоснабжение, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения введут с 09.00 мск до 17 часов в границах улиц Тимошенко, Оганова, Дебальцевская. Также это коснется переулка Авиамоторный и улицы Особенной.

Воды не будет в садовых товариществах «СКВО», «За дружбу», «Мир», «Спутник», «Братство», «Октябрь».

Таганрог остался без воды из-за провалившегося под землю мусоровоза
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Ранее стало известно, что микробное загрязнение водоемов обнаружили в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого Таганрог остался без воды из-за провалившегося под землю мусоровоза.

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