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Ограничения введут с 09.00 мск до 17 часов в границах улиц Тимошенко, Оганова, Дебальцевская. Также это коснется переулка Авиамоторный и улицы Особенной.
Воды не будет в садовых товариществах «СКВО», «За дружбу», «Мир», «Спутник», «Братство», «Октябрь».
Ранее стало известно, что микробное загрязнение водоемов обнаружили в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого Таганрог остался без воды из-за провалившегося под землю мусоровоза.