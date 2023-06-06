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Орден Мужества передали семье погибшего в спецоперации жителя Ростовской области

6 июня 2023, 10:20
Фото: mil.ru
Орден Мужества передали семье погибшего в спецоперации жителя Ростовской области
Семье погибшего в СВО уроженца Ростовской области Эдуарда Деменцова передали орден Мужества, пишут СМИ.

В Новочеркасске орден Мужества передали семье погибшего в спецоперации военнослужащего Эдуарда Деменцова. Ему было 34 года.

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Известно, что на фронт Деменцова отправили во время частичной мобилизации. Сначала он направился в часть, расположенную в Чечне, а через две недели прибыл в ДНР.Известно, что на фронт Деменцова отправили во время частичной мобилизации. Сначала он направился в часть, расположенную в Чечне, а через две недели прибыл в ДНР.
Известно, что на фронт Деменцова отправили во время частичной мобилизации. Сначала он направился в часть, расположенную в Чечне, а через две недели прибыл в ДНР.
Фото: Dоndау

Известно, что на фронт Деменцова отправили во время частичной мобилизации. Сначала он направился в часть, расположенную в Чечне, а через две недели прибыл в ДНР. Смертельное ранение он получил осенью прошлого года.

Официальных подробностей гибели бойца не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник.

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