Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Новочеркасске орден Мужества передали семье погибшего в спецоперации военнослужащего Эдуарда Деменцова. Ему было 34 года.
Известно, что на фронт Деменцова отправили во время частичной мобилизации. Сначала он направился в часть, расположенную в Чечне, а через две недели прибыл в ДНР. Смертельное ранение он получил осенью прошлого года.
Официальных подробностей гибели бойца не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб 28-летний военнослужащий из Азовского района Денис Половник.