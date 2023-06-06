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Остановку хотят сделать у частного пляжа «Каррера» в Ростове-на-Дону

6 июня 2023, 11:28
Фото: Вячеслав / Яндекс.Карты
Остановку хотят сделать у частного пляжа «Каррера» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос установки остановочных комплексов у частного пляжа «Каррера».

С наступлением тепла местные жители попросили сделать дополнительную остановку возле пляжной зоны. Глава городской администрации Алексей Логвиненко поручил в течение недели рассмотреть этот вопрос.

Речь идет о продлении маршрута общественного транспорта в летний период. При положительном решении здесь появятся новые остановки.

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Добавим, что в этом году для местных жителей доступны два пляжа «Левобережный» и «Каррера» на улице Пескова. Они полностью готовы к купальному сезону.

Пляж на Зеленом острове не открыли из-за подрядчика, который сорвал сроки подготовки. Из-за этого с ним расторгли контракт и сейчас идет поиск новой организации, которая завершит работы.

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