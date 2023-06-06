Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
С наступлением тепла местные жители попросили сделать дополнительную остановку возле пляжной зоны. Глава городской администрации Алексей Логвиненко поручил в течение недели рассмотреть этот вопрос.
Речь идет о продлении маршрута общественного транспорта в летний период. При положительном решении здесь появятся новые остановки.
Добавим, что в этом году для местных жителей доступны два пляжа «Левобережный» и «Каррера» на улице Пескова. Они полностью готовы к купальному сезону.
Пляж на Зеленом острове не открыли из-за подрядчика, который сорвал сроки подготовки. Из-за этого с ним расторгли контракт и сейчас идет поиск новой организации, которая завершит работы.