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Подрядчика обвинили в срыве пляжного сезона на Зеленом острове в Ростове

6 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI
Подрядчика обвинили в срыве пляжного сезона на Зеленом острове в Ростове
В Ростове-на-Дону в этом году не открыли пляжную зону на Зеленом острове.

Всему виной стал подрядчик, который не успел подготовить рекреационную зону к 1 июня. В результате с ним расторгли контракт, а саму компанию хотят внести в реестр недобросовестных поставщиков.

«Теперь будет заключен контракт с новой организацией. В данный момент работают два пляжа — „Левобережный“ и частный „Каррера“ на улице Пескова», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова
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Береговая линия вдоль Ростова достигает 24 километров, и на всем протяжении организовано патрулирование поисково-спасательной службы.

Напомним, что купальный сезон начался с 1 июня, он продлится до октября. Всего же В Ростовской области в 2023 году открыли 95 пляжей.

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