Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Всему виной стал подрядчик, который не успел подготовить рекреационную зону к 1 июня. В результате с ним расторгли контракт, а саму компанию хотят внести в реестр недобросовестных поставщиков.
«Теперь будет заключен контракт с новой организацией. В данный момент работают два пляжа — „Левобережный“ и частный „Каррера“ на улице Пескова», — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Береговая линия вдоль Ростова достигает 24 километров, и на всем протяжении организовано патрулирование поисково-спасательной службы.
Напомним, что купальный сезон начался с 1 июня, он продлится до октября. Всего же В Ростовской области в 2023 году открыли 95 пляжей.