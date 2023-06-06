Полиция Ингушетии нашла мужчину, который зарезал ростовчанина из-за девушки 24 мая

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Напомним, в конце мая на улице Мечникова в Ростове произошла трагедия. 20-летний Александр Коваленко встал на защиту незнакомой девушки, которую преследовал неизвестный мужчина, и погиб от ранения ножом в сердце.
Уже во вторник, 6 июня, стало известно, что после того как подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск, его удалось найти в Ингушетии. СКР по Ростовской области и полиция Ингушетии провели совместные мероприятия по розыску сбежавшего злоумышленника, после чего 31-летний житель Республики был задержан и доставлен в Ростовскую область.
«С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.