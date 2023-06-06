Полиция Ингушетии нашла мужчину, который зарезал ростовчанина из-за девушки 24 мая

Уже во вторник, 6 июня, стало известно, что после того как подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск, его удалось найти в Ингушетии. СКР по Ростовской области и полиция Ингушетии провели совместные мероприятия по розыску сбежавшего злоумышленника, после чего 31-летний житель Республики был задержан и доставлен в Ростовскую область.