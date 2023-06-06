Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В городе Шахты стая из четырех агрессивных бродячих собак напала на 81-летнего мужчины. Им оказался заслуженный врач России Юрий Ерошенко. Он работает детским врачом-инфекционистом.
Инцидент произошел 5 июня в Александровском парке города. Медик рассказал местному изданию «КВУ», что постоянно ходит туда на утренние прогулки и часто видит бродячих собак. Если раньше они просто вели себя агрессивно, то теперь решили напасть.
Ерошенко смог отбиться от животных, однако получил серьезную рану на голени. В больнице ему оказали первую помощь и поставили укол от бешенства.
Ранее велосипедист в Азове сломал руку во время нападения на него собак.