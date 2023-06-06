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Пожилой врач из Ростовской области пострадал от нападения своры собак

6 июня 2023, 08:54
Фото: mr_write/cc by 3.0/panomario
В Ростовской области 81-летний детский врач-инфекционист пострадал от нападения бродячих собак, пишут СМИ.

В городе Шахты стая из четырех агрессивных бродячих собак напала на 81-летнего мужчины. Им оказался заслуженный врач России Юрий Ерошенко. Он работает детским врачом-инфекционистом.

Инцидент произошел 5 июня в Александровском парке города. Медик рассказал местному изданию «КВУ», что постоянно ходит туда на утренние прогулки и часто видит бродячих собак. Если раньше они просто вели себя агрессивно, то теперь решили напасть.

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Ерошенко смог отбиться от животных, однако получил серьезную рану на голени. В больнице ему оказали первую помощь и поставили укол от бешенства.

Ранее велосипедист в Азове сломал руку во время нападения на него собак.

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