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Президент поговорил с участником СВО из Ростова, спасшим сослуживцев из-под обстрела

6 июня 2023, 16:15
Фото: mil.ru
Президент поговорил с участником СВО из Ростова, спасшим сослуживцев из-под обстрела
Президент Владимир Путин пообещал представить к награде ростовчанина Юрия Жуланова, который вывел сослуживцев из-под огня в зоне СВО, об этом сообщил портал «Вести.ru».

Военнослужащий Юрий Жуланов в своем интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Ростовчанин рассказал главе государства, при каких обстоятельств они с ранеными сослуживцами попали под обстрел, и что пришлось предпринять для спасения товарищей. Владимир Путин также уточнил, как военнослужащий себя чувствует, и достаточно ли той медицинской помощи, что оказывают ростовчанину.

«Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — рассказал Юрий Жуланов.

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Обращаем внимание на то, что пока МО РФ или другие официальные источники не подтверждали решение о присуждении награды, данные будут уточняться.

Ранее семье погибшего в ходе спецоперации дончанина вручили орден Мужества.

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