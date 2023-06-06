Президент поговорил с участником СВО из Ростова, спасшим сослуживцев из-под обстрела

Военнослужащий Юрий Жуланов в своем интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Ростовчанин рассказал главе государства, при каких обстоятельств они с ранеными сослуживцами попали под обстрел, и что пришлось предпринять для спасения товарищей. Владимир Путин также уточнил, как военнослужащий себя чувствует, и достаточно ли той медицинской помощи, что оказывают ростовчанину.