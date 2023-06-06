ПСБ поддержал международный полумарафон «ЗаБег. РФ»

«Основная цель мероприятия — привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и беговому движению. Клиенты и сотрудники ПСБ уже не первый год выходят на старт „ЗаБег.РФ“. В этом году ПСБ собрал многочисленную корпоративную команду и побил собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 сотрудников ПСБ, которые заранее готовились к соревнованию в рамках нашей собственной программы „ПСБ Спорт“. Банк разделяет ценности „ЗаБег.РФ“: объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни. ПСБ уже 5 лет поддерживает „ЗаБег.РФ“ и намерен развивать наше сотрудничество в будущем», — прокомментировал событие вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.