ПСБ поддержал международный полумарафон «ЗаБег. РФ»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Попробовать свои силы в забеге выразили желание 3 тысячи бегунов из Ростова-на-Дону и других городов области.
По уже сложившейся традиции участником спортивного праздника стала корпоративная команда ПСБ в Ростове-на-Дону, в которую помимо сотрудников банка вошли члены их семей и клиенты. Причем, участником забега мог стать любой желающий от 6 лет, а дистанцию можно было выбирать самому. Организаторы предложили бегунам 4 дистанции: 1 км, самую массовую «ПСБ 5 км», 10 км или 21,1 км, а также онлайн-формат забега.
«Основная цель мероприятия — привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и беговому движению. Клиенты и сотрудники ПСБ уже не первый год выходят на старт „ЗаБег.РФ“. В этом году ПСБ собрал многочисленную корпоративную команду и побил собственный рекорд: в празднике бега приняли участие 6500 сотрудников ПСБ, которые заранее готовились к соревнованию в рамках нашей собственной программы „ПСБ Спорт“. Банк разделяет ценности „ЗаБег.РФ“: объединение единомышленников, доступность и здоровый образ жизни. ПСБ уже 5 лет поддерживает „ЗаБег.РФ“ и намерен развивать наше сотрудничество в будущем», — прокомментировал событие вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
Надо отметить, что полумарафон «ЗаБег.РФ», который проводится с 2017 года, за это время успел стать одним из самых массовых беговых мероприятий в России. А два года назад в главной Книге рекордов Гиннеса даже появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно». На этот раз к забегу присоединились столицы Армении, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Китая, где мероприятие состоялось под названием One Run.
ПСБ ПАО «Промсвязьбанк». Реклама