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Пункт пропуска на границе Ростовской области и ЛНР отремонтируют до 1 июля

6 июня 2023, 13:42
Фото: donland.ru
Пункт пропуска на границе Ростовской области и ЛНР отремонтируют до 1 июля
В Ростовской области к 1 июля приведут в порядок территорию на границе с ЛНР, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что из-за плачевного состояния передвигаться по дорогам рядом с КПП в Гуково практически невозможно. Он поручил оперативно провести ремонт.

Теперь губернатор рассказал, что побывал на административной границе, где проводятся работы. В данный момент продолжается ремонт дороги.

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«Капитально ремонтируется путепровод по улице Дорожной и сам пункт пропуска. Работы на пункте пропуска подрядчик обещает завершить 1 июля», — уточнил глава региона.

Он добавил, что держит этот вопрос под контролем.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Граница с Ростовской областью#Ремонт дороги#Разбитые дороги
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