Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что из-за плачевного состояния передвигаться по дорогам рядом с КПП в Гуково практически невозможно. Он поручил оперативно провести ремонт.
Теперь губернатор рассказал, что побывал на административной границе, где проводятся работы. В данный момент продолжается ремонт дороги.
«Капитально ремонтируется путепровод по улице Дорожной и сам пункт пропуска. Работы на пункте пропуска подрядчик обещает завершить 1 июля», — уточнил глава региона.
Он добавил, что держит этот вопрос под контролем.