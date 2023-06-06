Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ростовчане рассказывают, что на многих автостанциях Ростовской области не принимают оплату картой. Требуют исключительно наличные деньги.
«Остановились в Егорлыцкой. Все ринулись в туалет, а нас не пустили. Говорят, можно сходить, но только за оплату наличными. С карты или перевод — не принимают. Тоже самое оказалось и в кафе», — отмечает пассажир автобуса Алексей, не пожелавший публиковать свою фамилию.
У многих пассажиров, по его словам, деньги были исключительно на карте. В итоге, люди остались голодными. А в лесополосе просили водителя остановиться для того, чтобы сходить в туалет.
«Может быть это связано с коррупцией? Какая-то „туалетная мафия“ активизировалась на автостанциях Ростовской области? Только так можно объяснить отказ принимать оплату с карты и требовать наличку. Непонятно, почему Минтранс не следит за качеством оказания услуг по перевозке пассажиров? Ведь, между тем, билет на автобус „Ростов— Ставрополь“ стоит 1,5 тысячи рублей. Прямо как до Москвы. А нормально поесть и сходить в туалет пассажиры не могут», — возмущается собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области множество машин пострадали из-за размытых дождем ям.