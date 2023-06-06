«Может быть это связано с коррупцией? Какая-то „туалетная мафия“ активизировалась на автостанциях Ростовской области? Только так можно объяснить отказ принимать оплату с карты и требовать наличку. Непонятно, почему Минтранс не следит за качеством оказания услуг по перевозке пассажиров? Ведь, между тем, билет на автобус „Ростов— Ставрополь“ стоит 1,5 тысячи рублей. Прямо как до Москвы. А нормально поесть и сходить в туалет пассажиры не могут», — возмущается собеседник.