Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:50
В частности, на травмоопасную плитку горожане жалуются на улице Большой Садовой. Они уточнили, что она проваливается, когда на нее наступаешь.
«Моя подруга из-за этой дорожки ногу подвернула», — сообщила автор.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что такого быть не должно. Другие сравнили ситуацию с селами, где покрытие на тротуарах может быть хуже.
Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.