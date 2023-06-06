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Ростовчане заявили о травмоопасной плитке в центре города

6 июня 2023, 04:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону плитка на тротуаре плохо закреплена, что опасно для прохожих, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

В частности, на травмоопасную плитку горожане жалуются на улице Большой Садовой. Они уточнили, что она проваливается, когда на нее наступаешь.

«Моя подруга из-за этой дорожки ногу подвернула», — сообщила автор.

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Некоторые пользователи в комментариях написали, что такого быть не должно. Другие сравнили ситуацию с селами, где покрытие на тротуарах может быть хуже.

Ранее власти заявили, что потратили 11 миллиардов рублей на комфортную среду в Ростовской области.

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