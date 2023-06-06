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Ростовская полиция опросит дончан, насколько коррумпированы сотрудники ГИБДД

6 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Ростовская полиция опросит дончан, насколько коррумпированы сотрудники ГИБДД
В Ростовской области проведут опрос жителей о проявлениях коррупции в рядах сотрудников ГИБДД, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители донского управления Госавтоинспекции рассказали, что с 20 по 30 июня в Ростовской области проведут опрос жителей региона, чтобы узнать о незаконной деятельности представителей ГИБДД.

Участвовать в опросе можно будет на сайте МВД через раздел «Опросы общественного мнения», где дончанам будет необходимо ответить только на один вопрос: сталкивались ли они с коррупцией со стороны инспекторов ГИБДД в течение последних 6-12 месяцев. После этого нужно будет подтвердить или напротив дать отрицательный ответ на вопрос.

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Все ответы будут появляться на платформе в режиме реального времени, что позволит дать оценку законности работы сотрудников МВД.

Ранее в центре Ростова на глазах у водителей задержали сотрудника ДПС.

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