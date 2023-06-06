Участвовать в опросе можно будет на сайте МВД через раздел «Опросы общественного мнения», где дончанам будет необходимо ответить только на один вопрос: сталкивались ли они с коррупцией со стороны инспекторов ГИБДД в течение последних 6-12 месяцев. После этого нужно будет подтвердить или напротив дать отрицательный ответ на вопрос.