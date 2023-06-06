Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Представители донского управления Госавтоинспекции рассказали, что с 20 по 30 июня в Ростовской области проведут опрос жителей региона, чтобы узнать о незаконной деятельности представителей ГИБДД.
Участвовать в опросе можно будет на сайте МВД через раздел «Опросы общественного мнения», где дончанам будет необходимо ответить только на один вопрос: сталкивались ли они с коррупцией со стороны инспекторов ГИБДД в течение последних 6-12 месяцев. После этого нужно будет подтвердить или напротив дать отрицательный ответ на вопрос.
Все ответы будут появляться на платформе в режиме реального времени, что позволит дать оценку законности работы сотрудников МВД.
Ранее в центре Ростова на глазах у водителей задержали сотрудника ДПС.