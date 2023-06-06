Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Напомним, что в городе на улице Шаумяна появилась серия граффити от местных художников. Это назвали большим арт-фестивалем от творческих людей всей области.
Однако один из местных жителей посчитал картины вандализмом и закрасил их баллончиком с краской. По информации канала, им оказался художник Михаил Болотов, который теперь пожаловался на попытку мести.
«Он подал заявление в полицию на авторов фестиваля стрит-арта. По его словам, они пытались ворваться в мастерскую и изуродовать его работы», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.