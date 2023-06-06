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Ростовскому художнику попытались отомстить за уничтожение уличных картин

6 июня 2023, 11:44
Фото: Sgt. Evangelia Grigiss/cc0/wikimedia.org
Ростовскому художнику попытались отомстить за уничтожение уличных картин
Художник из Ростова-на-Дону, который испортил уличные картины, пожаловался на попытку мести, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в городе на улице Шаумяна появилась серия граффити от местных художников. Это назвали большим арт-фестивалем от творческих людей всей области.

Однако один из местных жителей посчитал картины вандализмом и закрасил их баллончиком с краской. По информации канала, им оказался художник Михаил Болотов, который теперь пожаловался на попытку мести.

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«Он подал заявление в полицию на авторов фестиваля стрит-арта. По его словам, они пытались ворваться в мастерскую и изуродовать его работы», — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Художник#Вандализм в Ростове#Граффити в Ростове#Нападение в Ростове
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