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Школьники устроили опасные игры на 12 этаже дома в Ростове-на-Дону

6 июня 2023, 05:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону подростки сидели на перилах балкона на одном из последних этажей высотного здания, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что два подростка сели на перила на 12 этаже здания и свесили ноги со стороны улицы. Они спокойно сидели и разговаривали, пока прохожие волновались за их безопасность.

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Пользователи в комментариях негативно отнеслись к поступку ростовчан, назвав это опасным развлечением. Другие назвали их руферами — это люди, которые проникают на крыши высотных зданий и труднодоступные объекты.

Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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