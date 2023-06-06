Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:06
Они рассказали, что два подростка сели на перила на 12 этаже здания и свесили ноги со стороны улицы. Они спокойно сидели и разговаривали, пока прохожие волновались за их безопасность.
Пользователи в комментариях негативно отнеслись к поступку ростовчан, назвав это опасным развлечением. Другие назвали их руферами — это люди, которые проникают на крыши высотных зданий и труднодоступные объекты.
Ранее упавший с Ворошиловского моста ростовчанин умер в реанимации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.