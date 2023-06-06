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Синоптик Елена Назарова предупредила о скачках у температуры до +33 градусов на Дону

6 июня 2023, 08:20
Фото: Bernal Saborio/cc by sa 3.0/flickr.com
Синоптик Елена Назарова предупредила о скачках у температуры до +33 градусов на Дону
В Ростовской области средняя температура воздуха в июне будет выше нормы и может достигнуть 33 градусов, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Что касается осадков, то дождей будет либо столько же, либо меньше, чем обычно. При этом до конца первой декады дождливой погоды ждать не стоит.

«Ночью в первую декаду столбики термометров будут показывать от +12 до +19 градусов, но по северо-востоку 7 и 8 июня возможно похолодание до +5. Дневная температура будет повышаться», — пишет 161.ру со ссылкой на информацию Назаровой.

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Самая жаркая погода ожидается на востоке региона. А порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

Во второй и третьей декаде температура будет составлять до 33 градусов.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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