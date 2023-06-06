Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Что касается осадков, то дождей будет либо столько же, либо меньше, чем обычно. При этом до конца первой декады дождливой погоды ждать не стоит.
«Ночью в первую декаду столбики термометров будут показывать от +12 до +19 градусов, но по северо-востоку 7 и 8 июня возможно похолодание до +5. Дневная температура будет повышаться», — пишет 161.ру со ссылкой на информацию Назаровой.
Самая жаркая погода ожидается на востоке региона. А порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.
Во второй и третьей декаде температура будет составлять до 33 градусов.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.