Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ирина Аллегрова стала жертвой нападения собственной собаки. Рану на руке у ростовчанки заметили журналисты на одном из мероприятий. Издание Passion пишет, что травма, вероятно, перерастет в шрам.
Сама певица заявила, что играла с собакой и та покусала ее «сильнее обычного».
За помощью к врачам Аллегрова решила не обращаться, воспаление она смогла снять сама.
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