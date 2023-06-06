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Собака покусала 71-летнюю ростовчанку Ирину Аллегрову

6 июня 2023, 09:36
Фото: ТГ канал allegrovaofficial
Собака покусала 71-летнюю ростовчанку Ирину Аллегрову
Собака напала и травмировала руку 71-летней ростовчанке Ирине Аллегровой, пишут СМИ.

Ирина Аллегрова стала жертвой нападения собственной собаки. Рану на руке у ростовчанки заметили журналисты на одном из мероприятий. Издание Passion пишет, что травма, вероятно, перерастет в шрам.

Сама певица заявила, что играла с собакой и та покусала ее «сильнее обычного».

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За помощью к врачам Аллегрова решила не обращаться, воспаление она смогла снять сама.

Ранее RostovGazeta рассказала о десяти самых известных уроженцах Ростовской области.

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