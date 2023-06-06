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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

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Солнце и жара до +22 градусов ожидаются в Ростове во вторник, 6 июня

6 июня 2023, 06:23
Фото: unsplash.соm
Солнце и жара до +22 градусов ожидаются в Ростове во вторник, 6 июня
В Ростове во вторник будет солнечно и тепло, сообщили синоптики.

Солнечная и теплая погода установится в Ростове во вторник, 6 июня. Небо будет ясным. Температура воздуха днем составит +22 градуса, а вечером — +13. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Ближе к середине недели станет еще теплее. В четверг воздух прогреется днем до +26 градусов, а вечером — +15. На выходных же потепление составит +28 градусов днем и +20 ночью.

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде в начале июня
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Дождей на этой неделе не прогнозируется.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какая погода будет в Ростовской области в июне 2023 года.

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