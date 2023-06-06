Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Солнечная и теплая погода установится в Ростове во вторник, 6 июня. Небо будет ясным. Температура воздуха днем составит +22 градуса, а вечером — +13. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Ближе к середине недели станет еще теплее. В четверг воздух прогреется днем до +26 градусов, а вечером — +15. На выходных же потепление составит +28 градусов днем и +20 ночью.
Дождей на этой неделе не прогнозируется.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какая погода будет в Ростовской области в июне 2023 года.