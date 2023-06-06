«Гражданский иск первого заместителя прокурора Ростовской области, заявленный в порядке ч.3 ст. 44 УПК РФ, о взыскании солидарно с Сидаша С. Б., Леванова В.И. и Андросова А.С. ущерба, причиненного ими Ростовской области в лице Правительства Ростовской области в результате совершения преступлений на сумму 80,7 миллиона рублей, а также солидарно с Леванова В.И. и Андросова А.С. на сумму 117,5 миллиона рублей, удовлетворить в полном объеме», — сказано в решении суда.