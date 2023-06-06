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Стало известно, сколько выплатят фигуранты дела о «золотом песке» «Ростов-Арены»

6 июня 2023, 15:20
Фото: donland.ru
Стало известно, сколько выплатят фигуранты дела о «золотом песке» «Ростов-Арены»

Бывший замгубернатора Ростовской области Сидаш выплатит 80 млн рублей штрафа

В Ростовской области объявили, какое наказание понесут фигуранты дела о «золотом песке» стадиона «Ростов-Арена», информацию предоставила объединенная пресс-служба донских судов.

Напомним, ранее стало известно, что в экс-замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу изменили приговор по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями во время строительства стадиона «Ростов-Арена».

В пресс-службе опубликовали полное решение суда, уточнив, что Сидашу не просто придется провести четыре года в колонии, он также должен будет выплатить штраф в размере 80,6 миллиона рублей солидарно с Левановым и Андросовым.

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Также с Леванова и Андосова собираются взыскать штрафы по 700 тысяч рублей с каждого и установить для них трехлетний запрет на осуществление деятельности в сфере госзакупок и предоставления услуг для обеспечения госнужд.

«Гражданский иск первого заместителя прокурора Ростовской области, заявленный в порядке ч.3 ст. 44 УПК РФ, о взыскании солидарно с Сидаша С. Б., Леванова В.И. и Андросова А.С. ущерба, причиненного ими Ростовской области в лице Правительства Ростовской области в результате совершения преступлений на сумму 80,7 миллиона рублей, а также солидарно с Леванова В.И. и Андросова А.С. на сумму 117,5 миллиона рублей, удовлетворить в полном объеме», — сказано в решении суда.

Все трое фигурантов взяты под стражу в зале суда.

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