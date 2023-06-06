Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Напомним, ранее стало известно, что в экс-замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу изменили приговор по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями во время строительства стадиона «Ростов-Арена».
В пресс-службе опубликовали полное решение суда, уточнив, что Сидашу не просто придется провести четыре года в колонии, он также должен будет выплатить штраф в размере 80,6 миллиона рублей солидарно с Левановым и Андросовым.
Также с Леванова и Андосова собираются взыскать штрафы по 700 тысяч рублей с каждого и установить для них трехлетний запрет на осуществление деятельности в сфере госзакупок и предоставления услуг для обеспечения госнужд.
«Гражданский иск первого заместителя прокурора Ростовской области, заявленный в порядке ч.3 ст. 44 УПК РФ, о взыскании солидарно с Сидаша С. Б., Леванова В.И. и Андросова А.С. ущерба, причиненного ими Ростовской области в лице Правительства Ростовской области в результате совершения преступлений на сумму 80,7 миллиона рублей, а также солидарно с Леванова В.И. и Андросова А.С. на сумму 117,5 миллиона рублей, удовлетворить в полном объеме», — сказано в решении суда.
Все трое фигурантов взяты под стражу в зале суда.