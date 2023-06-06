Претензия была якобы в личных амбициях нашего министра, который транслировал их президенту Всероссийской федерации. Говорил о том, что не нашел с нами общий язык и не будет с нами работать. Так и осталось непонятным, на каком основании нас лишили права распоряжаться нашим видом спорта в донском крае. Ведь никаких причин тому, чтобы нами руководили люди из Москвы, не было и нет.