Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Что же на самом деле творится на Гребном канале? Какая борьба, незаметная для родителей и спортсменов, велась все эти годы? Об этом рассказал в интервью с корреспондентом RostovGazeta вице-президент Ростовской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Алексей Иванков.
— Как появилась в регионе Ростовская областная федерация гребли на байдарках и каноэ?
— В Ростовской области была федерация гребных видов спорта, которая объединяла в себе два разных вида спорта — академическую греблю и греблю на байдарках и каноэ. В 2008 году мы создали свою, отдельную федерацию, призванную представлять интересы спортсменов и тренеров. Мы были независимыми, успешно работали 14 лет. Мы — вторая команда в России по результатам, по работе, по взаимоотношениям. Наши спортсмены ежегодно получали порядка 20 медалей с чемпионатов мира и Европы.
Но к работе министерства спорта у нас постоянно возникали вопросы. Для чиновников мы были, как кость в горле. Мы же отстаивали права спортсменов и тренеров. Контролировали закупки, проведение соревнований, инициировали проверки и следили за порядком.
По нашей инициативе многие нечистые на руку чиновники были сняты с должностей. Мы активно указывали на нарушения на Гребном канале. Но все изменилось, когда к власти пришел новый министр спорта Самвел Аракелян. Когда-то он был директором Гребного канала, занимался академической греблей.
— Какие изменения последовали?
— Он провел с нами консультации и пообещал представлять интересы спортсменов и тренеров. Заручился нашей поддержкой. Мы поверили и поддержали. Но через некоторое время многие стали возмущаться — его подход стал очевиден. Никакие федерации, как общественные организации, ему были не нужны, поскольку от них, по его словам, одна головная боль. И он справится без общественников.
Мы возразили, но он инициировал в Ростовской области создание параллельной федерации гребли на байдарках и каноэ. Привлек туда своего друга — Андрея Петрова. Также в свою федерацию они подтянули нашего знаменитого трехкратного призера олимпийских игр, спортсмена нашей федерации Александра Костоглода. После того, как Костоглод завершил спортивную карьеру, он работал в бизнесе на коммерческих должностях. И когда потерял работу, министр предложил ему другую — в противовес нам.
Так и появилась в Ростовской области параллельная нашей, вторая федерация. Так и получилось, что в нашей организации было больше ста человек, а у них — максимум десять.
— К чему это привело?
— Привело к тому, что в Ростовской области оказалось две федерации. Плюс, на нас постоянно жаловались наверх, какие мы плохие. Поэтому Всероссийская федерация отказала региону в аккредитации, посоветовав сперва местным федерациям разобраться между собой.
Вместо этого по инициативе противоборствующей стороны было создано региональное отделение Всероссийской федерации, управление которым поручили Костоглоду. Тогда представители нашей общественной организации поехали в Москву. Мы сняли видеообращение, пытаясь привлечь внимание к проблеме. Зачем вмешиваться в наш процесс? Зачем создавать сторонние организации?
Ситуация накалилась до предела. Руководителям спортивных школ поступали указания —проводить беседы с тренерами, чтобы те выходили из нашей федерации и переходили в новую. Людям грозили увольнением, лишением премий и зарплат. И хотя наши общественники ничего не могли противопоставить чиновникам, они остались верны своим принципам. Не дрогнули. Это обычные трудяги — тренеры из Белой Калитвы, Сальска, отовсюду, а отнюдь не элита, которую Аракелян сплотил вокруг себя.
Наша федерация продолжает работать до сих пор. Только мы остались лишены всех возможных аккредитаций и взаимодействий с министерством.
— Как помогла верность принципам?
— Благодаря активной жизненной позиции членов нашей организации, противоборствующая сторона ничего не смогла добиться с появлением своей федерации. Лишь удивлялись непреклонной позиции общественников и тому, насколько силен в идеях наш коллектив.
Тем не менее они выдумали новую структуру — филиал регионального отделения от Всероссийской организации. То есть сегодня ростовской греблей руководят не ростовские тренеры и спортсмены, не ростовская общественная организация, а Всероссийская федерация, которая представлена в Ростовской области. Мы выясняли — зачем это делается? Какие претензии к нам за 14 лет работы? Оказалось — никаких.
Претензия была якобы в личных амбициях нашего министра, который транслировал их президенту Всероссийской федерации. Говорил о том, что не нашел с нами общий язык и не будет с нами работать. Так и осталось непонятным, на каком основании нас лишили права распоряжаться нашим видом спорта в донском крае. Ведь никаких причин тому, чтобы нами руководили люди из Москвы, не было и нет.
Подтверждением этому является видео пресс-конференции в Ростове, на которой присутствовали президент Всероссийской федерации, руководители вновь созданных организаций и все наши заслуженные общественники. Тогда нам и сказали, что никаких претензий к нам нет, но создается новая структура. А кому не нравится — обращайтесь в суд.
— Почему вашу федерацию удалось оттеснить?
— Мы стали неугодными. При выявленных нарушениях нам часто говорили: «Чего вы жалуетесь? Вам-то какая разница?» Поэтому нас и сбрили — общественники мешали многим процессам.
Петрова сделали директором Спортивной школы олимпийского резерва № 5. По этому поводу мы подавали много жалоб. Но нас везде отфутболивали. Всеми закупками на Гребном канале руководил Петров — это прямое доверенное лицо нашего министра.
Много вопросов у общественников вызывала закупка лодок для академической гребли. Ведь по факту были поставлены лодки, которые не соответствовали линейным и антропометрическим критериям, указанным в контракте. Но члены комиссии по осуществлению закупок СШОР № 5, несмотря на специальные познания и наличие наивысшей квалификации в области академической гребли, проигнорировали, что лодки отличаются от параметров, указанных в техзадании.
— Какова ситуация сегодня?
— Сегодня в Ростовской области существует две федерации гребли на байдарках и каноэ, и ни одна из них не аккредитована. В нашей, где больше ста человек, находится весь актив Донского края. А вторая, искусственно созданная — немногочисленная. Им тоже не дают аккредитацию по причине их несамодостаточности. Поэтому и был придуман очередной выход — создать региональное отделение, поставив в него руководителями не независимых людей, а своих.
В этом и заключается парадокс. В донском крае, где гребля на байдарках и каноэ является базовым олимпийским видом спорта, ростовская гребля занимает одну из лидирующих позиций в России — нет ни одной аккредитованной общественной организации. А все из-за одного конкретного чиновника, который сплотил вокруг себя таких же единомышленников.
— В вашей организации все честные?
— В нашей организации не было никого на государственных должностях. Также у нас не было доступа к распределению денег, к строительству. Многие наши общественники — бессребреники, которые болеют душой за свое дело. А мне воровать не нужно. Я бизнесмен, обеспечен всем. За годы деятельности нашей федерации я неоднократно доставал из кармана свои личные деньги и вкладывал их в греблю. Мы же занимались развитием своего любимого вида спорта.
Так, без государственной поддержки для тренировки гребцов мы построили гребную базу имени заслуженного тренера России Виктора Осипова в станице Бессергеневская Октябрьского района. Там на теплом канале Новочеркасской ГРЭС уникальное место — вода не замерзает, и можно тренироваться целый год. Таких мест в России всего два — у нас и в Краснодаре.
Но главный спортивный чиновник Ростова был против нашего строительства. Деньги же не государственные, а рассматривать его в качестве спортивного объекта — не интересно. Нам даже палки в колеса ставили, чтобы мы не могли открыть этот объект. В этом месте была построена и муниципальная база, которая принадлежит пятой школе. [Источник, знакомый с ситуацией, добавляет, что, приезжая тренироваться на эту базу, дети не останавливаются в домиках для проживания — они закрыты, а тратят деньги на гостиницу].
RostovGazeta предупреждает, что интервью записано исключительно со слов Алексея Иванкова, и может не совпадать с мнением редакции.
Ранее, со слов каноистки, RostovGazeta сообщала, что происходило на Гребном канале в Ростове когда перевернулась трибуна. По словам независимых гребцов, после произошедшего, каноистам строго-настрого запретили давать любые комментарии прессе.